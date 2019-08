L’Armée tchèque participe au renouveau des camions Tatra

Tatra Trucks, dont les usines se trouvent à Kopřivnice, livrera d’abord à l’Armée tchèque, dans les deux ans à venir, trente-sept camions issus de la série Tatra Force et trente-quatre autres modèles, de moyenne taille, de Tatra Tactic. Par ailleurs, trente véhicules supplémentaires pourraient être commandés, en cas de besoin, entre 2022 et 2024.

Actuellement, l’Armée tchèque utilise actuellement déjà plus de 3 000 véhicules de la marque Tatra, qui renaît de ses cendres ces dernières années après une grave crise au tournant des années 2010. Deux autres très importants contrats ont également été passé dans un passé récent.

Par ailleurs, Tatra, qui produit des camions sur mesure, a indiqué que la Jordanie et la Turquie étaient deux marchés étrangers où d’importantes commandes pour des montants supérieurs à un milliard de couronnes (plus de 38 millions d’euros) avaient été passées pour la livraison de châssis.

Cette année, un peu plus de 1 000 camions sortiront de ses usines. Environ 80% de cette production est destinée à l’export. Tatra Trucks emploie plus de 1 000 personnes, tandis que plus de 600 autres travaillent dans la filiale Tatra Metalurgie.