L’ancien secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Tomáš Prouza, va prendre la tête de l’Union du commerce et du tourisme

La nouvelle a été annoncée la semaine dernière par l’Union du commerce et du tourisme. « En tant que nouveau président de l’Union du commerce et du tourisme, je veux faire en sorte que l’Etat crée de meilleures conditions pour le développement de ces secteurs, afin que l’on cherche ensemble des moyens de moderniser l’économie tchèque, et que l’on sache profiter du fait que nous faisons partie intégrante du grand marché européen, » a déclaré Tomáš Prouza après l’annonce de sa nomination.

Tomáš Prouza a une formation d’économiste et est membre du parti social-démocrate (ČSSD). De 2004 à 2006 il a été vice-ministre des Finances. De 2014 à 2017, il a exercé en tant que secrétaire d’Etat aux Affaires européennes dans le gouvernement de coalition entre le ČSSD, le mouvement ANO et les chrétiens-démocrates. Entre 2016 et 2017 il a été également le coordinateur de l’agenda numérique de la République tchèque.

Jusqu’à sa nomination à la tête du secrétariat d’Etat aux Affaires européennes, Tomáš Prouza travaillait pour la Banque mondiale, d’abord à Prague en tant qu’expert pour les services financiers, puis comme expert à Washington. Il a aussi fondé le site Peníze.cz.

L’Union du commerce et du tourisme représente plus de 6 000 entrepreneurs tchèques qui emploient jusqu’à un demi-million de personnes. Le président ou la présidente est élu(e) pour quatre ans par la direction. L’Union a été fondée en 1990.