L’aéroport de České Budějovice va accueillir des vols internationaux

La région ainsi que la ville de České Budějovice ont investi plus d’un milliard de couronnes dans la modernisation des infrastructures de l’aéroport. Accueillant à l’heure actuelle des vols d’essai, les premiers vols avec passagers devraient être lancés cet automne avec pour objectif une exploitation complète pour les vols charters, touristiques, internationaux et nationaux ou même de fret, dès 2021.

La seconde phase de modernisation du site a consisté en la construction, entre autres, d’un nouveau terminal, de l’aménagement de meilleures routes d’accès et de parkings réservés aux passagers. Le coût de cette phase s’est élevé à plus de 640 millions de couronnes, la première partie de ces travaux s’étant achevée en juin 2015 avec notamment la réparation des pistes et la consolidation de leur surface.

« L’aéroport a un énorme potentiel, » estime Ivana Stranská, présidente de la région de Bohême du Sud. « La Bohême du Sud est la seconde destination touristique la plus visitée du pays et de nombreux passagers qui volent vers Prague et se rendent ensuite à Český Krumlov en bus pourraient préférer voler directement vers České Budějovice. »

La présidente de région souhaite, à terme, développer la zone entourant l’aéroport en y faisant construire une zone industrielle, un parking destiné aux camions et un hôtel.

Jusqu’à présent, l’aéroport de České Budějovice n’était utilisé que pour des vols internationaux non commerciaux.

L’an dernier, l’aéroport a comptabilisé près de 6 000 départs et arrivées, avec un profit généré de 1,8 millions de couronnes. Selon le site zdopravy.cz, 80 000 passagers par an au moins seront nécessaires afin que l’aéroport soit rentable sur le long terme.