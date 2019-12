La Tchéquie, septième plus gros exportateur d’artifices de divertissement au monde

Qui dit Nouvel an dit feux d’artifices et pétards en tout genre. L’occasion de s’intéresser au cas de la République tchèque, septième plus gros exportateur d’artifices de divertissement au monde et surtout, un des pays européens les plus laxistes en matière de vente de feux d’artifice de catégorie F4, soit les plus dangereux.