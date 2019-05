La Tchéquie recule au classement mondial de la compétitivité

Ce palmarès compare le niveau de compétitivité de 63 pays et régions clefs dans le monde en analysant plus de 200 critères différents. A noter que le classement de l'IMD est effectué chaque année depuis 1989.

Si la Tchéquie a donc reculé de quatre places, elle reste toutefois le pays le plus compétitif parmi les quatre Etats d’Europe centrale réunis au sein du groupe de Visegrád (Pologne-38e, Hongrie-47e, Slovaquie-53e). La première place est occupée par Singapour, devant Hong-Kong, les Etats-Unis et la Suisse, tandis que le Venezuela se trouve en dernière position du classement.

Deux concurrents directs de la République tchèque, à savoir La Lituanie et la Thaïlande, ont été plus performantes que l’économie tchèque, a indiqué Kryštof Kruliš du Forum des consommateurs, une organisation qui a participé à l’établissement du classement. La République tchèque a également été devancée par l’Arabie Saoudite et l’Indonésie, qui ont remonté de 13, respectivement de 11 places.

Selon les managers tchèques, les points forts de l’économie nationale restent sa main-d’œuvre qualifiée, son dynamisme et le niveau d’instruction de la population. En revanche, la performance du secteur public est considérée comme un point plutôt faible de l’économie tchèque.