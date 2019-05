La République tchèque veut renforcer sa représentation diplomatique et économique à l’étranger

La République tchèque entend renforcer et développer sa représentation diplomatique – et économique – à l’étranger, et tout particulièrement dans les pays hors Union européenne. Pour le Premier ministre, la fusion des agences CzechTrade, CzechInvest et CzechTourism doit participer au renforcement des intérêts économiques du pays.