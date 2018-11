La République tchèque plaît toujours plus aux touristes chinois

Comme de tradition, les touristes allemands, slovaques et polonais ont été les plus nombreux, selon les chiffres communiqués par l’Office tchèque des statistiques. Mais comme s’en est félicité le président de la République, Miloš Zeman, en début de semaine lors de sa visite à Shanghai, c’est le nombre de touristes chinois qui a enregistré la plus forte progression. Celle-ci, de l’ordre de 26 %, a même été plus importante encore que le chiffre avancé par le chef de l’Etat auprès de son homologue Xi Jinping. A titre de comparaison, le nombre de visiteurs polonais et slovaques a augmenté de 8 %, pour ce qui constitue la deuxième hausse la plus importante.

Parmi les dix pays dont les ressortissants comptent parmi ceux qui visitent le plus la République tchèque sur le long terme, seul le nombre de touristes sud-coréens a baissé. Pour le reste, la clientèle allemande reste, et de très loin, la plus importante, puisqu’elle représente 19 % du total des touristes. Celui-ci s’est élevé à 8,1 millions pour la période du 1er janvier au 3o septembre, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2017.