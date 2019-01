La Poste tchèque a acheminé un nombre record de colis à Noël

Selon le porte-parole de la Poste tchèque Matyáš Vitík, la raison principale de cette augmentation est la hausse des achats en ligne en République tchèque.

5 000 personnes ont dû être employées en plus par la Poste tchèque au moment de la saison des achats le plus important, et la Poste a également dû accroître son nombre de véhicules de 500 pour parvenir à gérer la distribution. La semaine précédant Noël proprement dit a été la plus chargée de l’année avec 400 000 colis par jour à gérer pour les employés de la Poste.

En 2018, la Poste tchèque a également vendu un nombre record de carte de vœux en ligne, un service mis en place il y a trois ans. Plus de 700 000 cartes électroniques ont été ainsi vendues, soit une hausse de 50% par rapport à l’année précédente.

D’après les premiers chiffres publiés par l’Association tchèque du commerce électronique, le chiffre d’affaires annuel des commerces en ligne devrait atteindre 135 milliards de couronnes en 2018, soit une augmentation de 17% par rapport à 2017.

La République tchèque a le plus grand nombre de boutiques en ligne par personnes en Europe. A l’heure actuelle, 43 500 sites de vente en ligne fonctionnent dans le pays et leur nombre devrait encore augmenter dans les années à venir.