La mairie de Prague cherche à loger les sans-abri

En lien avec la quarantaine imposée au pays en raison du coronavirus, la mairie de Prague négocie entre autres avec des propriétaires immobiliers dans le but de louer des bâtiments où pourraient être temporairement logés les personnes sans abri. Depuis la mise en place de la quarantaine les SDF se retrouvent encore plus démunis : impossible en effet pour eux de respecter le confinement et les mesures de restriction, même s'ils le souhaitaient.