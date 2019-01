La Ford Focus 4, Voiture de l’année 2019 en République tchèque

Numéro 4 de la génération depuis sa première mise en vente il y a vingt ans de cela, la nouvelle Ford Focus, voiture familiale très polyvalente qui a rejoint les concessions en août dernier, a devancé la Peugeot 508 et la BMw X5 sur le podium, la Kia Ceed et la Subaru XV finissant au pied de celui-ci. Au palmarès, la Ford Focus succède à la Karoq, dernier modèle de Škoda qui avait présenté au Salon de Francfort en septembre 2017 (et qui avait succédé à la Kodiaq en 2017, à la Superb en 2016 et à la Fabia en 2015 au palmarès du concours).

Vingt-trois voitures arrivées sur le marché l’année dernière étaient en lice pour ce titre honorifique. Le titre de Voiture de l’année est attribué par un jury composé de trente-cinq représentants du Club des journalistes automobiles et du Club des publicistes automobiles en coopération avec la Fédération des exportateurs de voitures et l’Association de l’industrie automobile.

Le vote en ligne du public a toutefois abouti à un autre résultat avec la victoire dans la catégorie des compactes de la Kia Ceed, tandis que la Volvo XC 40 et la Volkswagen Touareg sont arrivées en tête dans celles respectivement des petits et grands SUV.