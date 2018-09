La croissance de l’économie tchèque a ralenti au second trimestre

2,4 %, c’est l’augmentation sur un an du PIB tchèque au second trimestre 2018. La croissance a ralenti par rapport au trimestre précédent, où elle s’était élevée à 4,2 %. Telles sont les données actualisées annoncées ce vendredi par l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ). Avec une situation de plein emploi et de manque de main d’œuvre, les performances de l’économie tchèque ne peuvent guère être meilleures.