La construction des premières lignes de train à grande vitesse prévue pour 2025

Cette décision est le résultat d’un accord technique signé il y a peu entre l’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC) et la Société nationale des chemins de fer français. Selon le directeur générale de la compagnie tchèque, Jiří Svoboda, l’acquisition de ces normes françaises, déjà en vigueur et éprouvées, représente un avantage, plutôt que d’en développer de nouvelles.

« Dans les prochaines heures, nous allons commencer à discuter avec la partie française de la façon de construire les tunnels, les ponts et les voies des lignes à grande vitesse, » a-t-il encore annoncé en précisant que l’utilisation de ces méthodes déjà existantes permet de réduire les préparatifs des travaux de construction de cinq ans.

Les premiers tronçons à grande vitesse qui seront construits en République tchèque seront courts : entre Prague et Běchovice et entre Přerov et Ostrava. Les préparatifs relatifs à la construction de la ligne à grande vitesse entre Prague et Dresde en Allemagne devraient prendre plus de temps en raison de problèmes liés au rachat de terrains autour de Prague. Une fois construite, la ligne permettra à Prague et Dresde d’être accessibles en une heure de trajet.

Au programme de la visite du ministre ce lundi également, les investissements relatifs à la maintenance des bâtiments des chemins de fer tchèques. Chaque année, l’Administration débloque plus d’un milliard de couronnes pour leur entretien. Autre thème abordé, la future jonction ferroviaire depuis l’aéroport de Prague. Le ministre prévoit de venir inspecter un des tronçons en travaux entre Prague et la ville de Kladno.

L’Administration des voies de chemin de fer administre les voies ferrées nationales et régionales qui appartiennent à l’Etat. Depuis 2016, elle a pris la succession de la société des chemins de fer tchèques et est également chargée de l’entretien des bâtiments ferroviaires.