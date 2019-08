La construction de logements neufs en hausse

Entre janvier et juin 2008, la construction de 7 365 appartements a été entamée par les différentes sociétés de construction. Au cours de la même période de 2019, précisément 5 991 appartements étaient en construction. Celle de maisons familiales a également connu une hausse interannuelle de 2,3% (9 787 maisons en construction au premier semestre de 2019).

A savoir que la construction de logements neufs est bien plus importante dans les régions qu’à Prague, où la construction de 206 appartements seulement a été entamée en juin. « Actuellement, environ 10 000 appartements pourraient être facilement vendus sur le marché pragois chaque année, ce qui est encore très loin de la réalité », explique la directrice de la société de construction Central Group, Michaela Tomášková.

L’acquisition d’un logement en République tchèque est en effet de plus en plus difficile, comme l’a encore récemment relevé une étude menée par la société de conseils Deloitte (cf. https://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/lacces-au-logement-un-casse-tete-toujours-plus-complique-a-resoudre-pour-les-tcheques ). En Tchéquie, un peu plus de onze années de revenus sont nécessaires pour financer l’achat d’un appartement neuf de 70 m2.