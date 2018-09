La Banque nationale met en circulation de nouveaux billets de 100 et 200 couronnes

« Avec les nouveaux billets de banque de 100 et 200 couronnes, nous achevons l’émission des billets de la couronne tchèque dite ‘innovante’, débutée en 2007. Les changements consistent en de nouveaux éléments contre la contrefaçon », a expliqué Jiří Rusnok, le gouverneur de la Banque centrale tchèque. Ces billets prennent ainsi en compte l’évolution des technologies modernes.

Dès cette année, 40 millions de billets de 100 couronnes et 35 millions pour ceux de 200 couronnes seront fabriqués et mis en circulation. Un peu moins du double sont aujourd’hui utilisés. Les billets de banque actuels restent valides, mais ils seront progressivement retirés de la circulation. Il faudra environ trois ans et demi pour réaliser cette opération.

D’après Josef Ducháček, de la ČNB, les nouveaux billets présentent un autre avantage par rapport aux anciens, ils sont moins chers à fabriquer. « Le prix de production d’une unité est d’environ une à deux couronnes », a-t-il précisé. Leur durée de vie est comprise entre deux ans et demi et trois ans. Elle augmente avec la valeur des billets.