Immobilier : le prix du neuf flambe toujours à Prague

Le directeur de Geosan Development, Petr Beneš, a déclaré à l'agence de presse tchèque ČTK que les procédures compliquées pour obtenir un permis de construire empêchait les promoteurs de répondre à la forte demande actuelle du marché immobilier.

Le gouvernement tchèque s'est engagé à accélérer et à simplifier le processus d'autorisation avec un nouveau code de construction qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine.

Cependant, le projet de loi n'est pas sans critiques, jugé par certains trop favorable aux développeurs immobiliers.

Certains experts ont même douté de la constitutionnalité la législation, soulignant le fait qu'elle est validée à une vitesse inhabituellement élevée.

De leur côté, les développeurs affirment qu'ils s'attendent à ce que certains de leurs projets de construction de logements les plus attractifs dans les années à venir soient situés autour de Prague, à une distance raisonnable en voiture.

Ils prévoient également que les appartements de 60 mètres carrés ou moins et les propriétés achetées en vue de les louer seront particulièrement demandés. En revanche, les appartements de plus de 100 mètres carrés au centre de la capitale seront les moins recherchés, selon eux.

Près des trois quarts des promoteurs interrogés ont déclaré qu'ils considéraient comme un problème la baisse de la disponibilité de logements à acheter, due aux prix élevés des appartements et à la détérioration des conditions hypothécaires.

Le directeur de l'Association des développeurs, Tomáš Kadeřábek, a déclaré que la situation globale concernant la disponibilité des logements à acheter était si grave que le gouvernement devrait prendre des mesures rapidement.

L'Etat doit garantir la disponibilité d'instruments financiers pour que les jeunes ménages puissent acquérir leur propre logement, a déclaré M. Kadeřábek, ajoutant qu'il doit également faciliter les formalités administratives et contribuer à fournir une main-d'œuvre suffisante pour que la construction puisse être moins chère.

Selon les données des sociétés de développement Trigema, Skanska Reality et Central Group, les prix de vente des appartements neufs à Prague ont augmenté de 11,5% en glissement annuel fin octobre pour atteindre 106 713 couronnes mètre carré (environ 4180 euros).

Selon la ČTK, le prix des appartements neufs à Prague a augmenté de 92% depuis le milieu de l’année 2015.

En plus des permis de construire freinés par les procédures administratives, les analystes citent comme cause de cette augmentation exponentielle la hausse des prix des terrains, des travaux de construction et des matériaux, ainsi qu'une charge fiscale élevée.