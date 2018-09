Il y a dix ans, les pièces de 50 « centimes » de couronne disparaissaient

En 1993, la Banque nationale tchèque (ČNB) a progressivement émis des pièces et des billets de couronnes tchèques pour remplacer la couronne tchécoslovaque, désormais obsolète. A l’époque, le porte-monnaie des Tchèques pouvait contenir davantage de types de pièces qu’aujourd’hui. Il était en effet possible de payer avec des centimes de couronnes (le ‘haléř’). Il existait des pièces de 10, de 20 et de 50 centimes.

Avec l’inflation, l’utilisation de ces piécettes est devenue peu commode. Il a d’abord donc été décidé de supprimer les deux premiers types, les pièces de 10 et de 20 centimes, qui sont devenues inutilisables à partir d’octobre 2003. Cinq ans plus tard, c’était donc au tour des pièces de 50 centimes de subir le même sort.