Gros contrat en Jordanie pour le fabricant de camions Tatra

Le célèbre fabricant de camions tchèques Tatra Trucks va fournir à la Jordanie plus de 300 châssis à destination de véhicules militaires, pour un contrat de plus d’un milliard de couronnes. Basée à Kopřivnice, l’entreprise a annoncé la transaction la semaine dernière, précisant que cette commande, pour l’heure la plus importante cette année, a pourrait être élargie.