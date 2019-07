Furch: les guitares tchèques à l’assaut du marché américain et de Nashville

Les stars tchèques Aneta Langerová et David Koller utilisent des guitares Furch, mais des musiciens de renommée internationale tels que Al Di Meiola, Suzanne Vega et Per Gessle ont également fait confiance au luthier de Moravie du Sud.

Contrairement aux marques de guitare telles que Fender ou Gibson, Furch est un fabricant relativement nouveau.

Petr Furch, qui dirige actuellement la société, explique que c’était la recherche par son père d’un instrument de bonne qualité à l’époque de la normalisation qui a été l’étincelle.

« Mon père a commencé dans les années 1970, lorsqu'il s'est fait un banjo. C'était un joueur de banjo. C'est principalement le manque d'instruments de bonne qualité qui l'a poussé à en fabriquer un ».

Au début, M. Furch fabriquait des instruments pour un cercle restreint, mais l'interdiction communiste des entreprises privées devenant plus laxiste à la fin des années 1980, il commença à vendre ses guitares au public.

« Après la révolution, il était possible de rendre nos affaires officielles. Mon père a embauché les premières personnes, s'est doté d'une installation de production et depuis, nous avons grandi chaque année. Cependant, la plus grande dynamique a été enregistrée au cours des cinq ou six dernières années, après la conquête de nouveaux marchés, ce qui nous a permis de franchir des étapes plus importantes chaque année », explique Petr Furch.

Furch Guitars a beaucoup profité des marchés étrangers, avec un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d'euros par an et 90% de ses bénéfices tirés de ses exportations, principalement en Allemagne, en Scandinavie et au Japon.

Furch Guitars vend déjà des instruments en Amérique du Nord depuis 2003, dans le cadre d'un accord avec le distributeur canadien Stonebridge Guitars International.

Cependant, Petr Furch indique que son entreprise envisage désormais de doubler le nombre de ses concessionnaires locaux et de s'établir à Nashville, dans le Tennessee:

« Nous essayons d’être mieux présents aux États-Unis maintenant. Nous avons choisi Nashville précisément parce que nous recherchions une sorte de Silicon Valley de l'industrie de la musique et il s'avère que Nashville semble être ce genre d'endroit. Beaucoup de musiciens et de studios y déménagent, vous pouvez donc dire que Nashville est un élément important de la musique en ce moment et c'est pourquoi nous l'avons choisi. »