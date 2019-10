Forbes : l’homme d’affaires Petr Kellner reste le citoyen tchèque le plus riche, Andrej Babiš perd deux places

Avec des actifs pour une valeur totale estimée à 350 milliards de couronnes (environ 13,6 milliards d’euros), l’homme d’affaires Petr Kellner, propriétaire du groupe PPF, reste l’homme le plus riche de République tchèque, selon le nouveau classement mis en ligne sur le site du magazine Forbes. Petr Kellner s’est même enrichi de 40 milliards de couronnes par rapport à 2018. Le Premier ministre Andrej Babiš et fondateur du groupe agro-alimentaire Agrofert, second l’an passé, a pour sa part perdu deux places au classement. Le classement du magazine Forbes comporte 100 personnes.