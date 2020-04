Forbes : Křetínský désormais troisième fortune tchèque, devant Babiš

Même en ces temps de coronavirus on n'échappe pas au classement des plus fortunés de ce monde établi par le magazine Forbes, qui indique que plus de la moitié d'entre eux sont quand même moins riches que l'année précédente. Chez les Tchèques, on retrouve toujours les mêmes, mais dans un ordre légèrement différent.