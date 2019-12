Fermeture obligatoire des (grands) magasins du 24 au 27 décembre

Avant cela, les grandes surfaces tchèques pouvaient rester ouvertes comme la direction le souhaitait. Depuis trois ans, tous les magasins d'une surface supérieure à 200m² sont soumises aux mêmes règles. Huit jours de l'année sont concernés par une limitation ou une interdiction de l'ouverture de ces commerces.

Le respect des nouvelles normes est sous le contrôle de l'Inspection tchèque du commerce (Česká obchodní inspekce-ČOI).

"Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, la ČOI a infligé 33 amendes pour un montant total de 2,3 millions de CZK (un peu moins de 100 000 EUR), la plus grosse s'étant élevée à 700 000 CZK", précise le porte-parole de la ČOI Jiří Fröhlich.

Depuis le mois d'octobre, plusieurs types de commerces bénéficient d'une exception à la règle et ne sont pas soumis à cette obligation de fermeture. En plus des petits magasins, les pharmacies, les stations essence et les boutiques des gares peuvent également rester ouvertes.