Facebook achète Beat Games, spécialiste tchèque du jeu vidéo en réalité virtuelle

Beat Saber, le jeu de sabres lasers, est ainsi devenu le premier jeu en réalité virtuelle au monde à dépasser le million d'unités vendues. L’équipe du studio tchèque Beat Games fait donc désormais partie du groupe de Mark Zuckerberg, une adhésion qui traduit la volonté du géant de l’Internet de se développer dans le domaine de la réalité virtuelle.

Plus précisément, Beat Games rejoint Oculus, le studio de développement de Facebook. Selon le représentant d’Oculus, Mike Verdu, le travail de Beat Games est « déjà impressionnant », mais Facebook estime « qu’il est possible de faire beaucoup plus en VR, jeux et musique ». Le même enthousiasme a été exprimé du côté des développeurs tchèques : « C’est un grand défi pour nous », a écrit l’équipe tchéco-slovaque de Beat Games sur son compte Twitter. Le montant de la transaction n’a pas été annoncé.