Etude : les Tchèques parmi les peuples les plus honnêtes au monde

L’étude, dont les résultats ont été récemment publiés dans la revue Science, a été menée dans 355 villes de 40 pays où les chercheurs ont abandonné volontairement des portefeuilles avec différentes sommes d’argent plus ou moins importantes selon le pouvoir d’achat du pays.

Plus de 17 000 portefeuilles ont ainsi été « perdus », contenant entre 13 et 100 dollars américains chaque fois en monnaie locale. Le portefeuille contenait aussi une clé, une liste de courses ainsi que des cartes visite indiquant le nom du propriétaire et son adresse e-mail.

Les portefeuilles ont été perdus dans différents lieux, privés ou publics, comme des banques, des hôtels, des bureaux de poste ou des musées. Plusieurs villes tchèques ont été impliquées dans l’étude : Prague, mais aussi Brno, Liberec, Ostrava, Olomouc ou Plzeň.

Les chercheurs ont été surpris par les résultats inattendus : « Dans pratiquement tous les pays, les citoyens étaient plus susceptibles de rendre les portefeuilles contenant le plus d’argent », ont-ils remarqué. Le taux de rendement était en moyenne de 51% quand la somme était faible et grimpait à 72% quand elle était élevée.

L’étude a aussi révélé des différences flagrantes entre les pays : tandis que la Suisse et les pays scandinaves, mais également la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et la France (10e) seraient les pays les plus honnêtes, la Chine, le Maroc, le Pérou et le Kazakhstan ferment le classement.