Etre dans l’Union européenne : un avantage économique avant tout pour une majorité de Tchèques

A la veille des élections européennes et alors que la République tchèque est souvent montrée comme un des pays les plus eurosceptiques, 56% de la population se dit satisfaite de l’appartenance du pays à l’Union européenne. L’adoption de la monnaie unique n’est cependant soutenue que par 18% des personnes interrogées.

Selon l’agence STEM, la présidence tchèque de 2009 a eu un effet positif sur la manière d’envisager l’Union européenne. « Tandis que la satisfaction des Tchèques a eu tendance à augmenter à l’époque, le sentiment d’adhésion à l’euro n’a fait que stagner ou décroître depuis l’entrée du pays dans l’Union, » constate le rapport. Ce dernier montre encore qu’en dépité des fluctuations des sentiments vis-à-vis de l’Union européenne depuis 2004, les Tchèques s’identifient toujours comme des Européens.

Si les Tchèques rejettent en grande partie la monnaie unique, ils voient toutefois les aspects positifs de leur appartenance à l’Union du point de vue économique notamment : plus de 80% des personnes interrogées estiment qu’appartenir à l’Union européenne est au moins un peu avantageux économiquement, 29% y voient un avantage incontestable.

Du côté du monde de l’industrie, on se dit pleinement satisfait de l’appartenance de la République tchèque à l’Union européenne. Dans le cadre d’une récente conférence de presse organisée à l’occasion du 15e anniversaire de l’entrée du pays dans l’UE, Petr Jonák, de l’Union de l’industrie et des transports, a rappelé que cela a permis la hausse du PIB et a grandement développé les échanges commerciaux avec les autres pays membres.

Selon le vice-ministre de l’Industrie, Vladimír Bärtl, les avantages économiques ne concernent pas uniquement les exportations tchèques, mais a permis au pays de se faire une place dans une économie mondialisée. Selon lui, un des points les plus positifs est la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux.