Enfin une ligne aérienne directe Prague-Hanoï au printemps ?

C’est la compagnie Bamboo Airways qui devrait opérer cette ligne long-courrier entre les capitales tchèque et vietnamienne à partir du mois d’avril prochain. La compagnie vietnamienne prévoit deux vols hebdomadaires vers Hanoï sur un Boeing 787-9 Dreamliner pouvant accueillir 298 voyageurs.

En plus d’être la toute première ligne à relier ces deux capitales, comme l’a fait savoir l’aéroport de Prague, il pourrait s’agir de la première destination européenne pour le transporteur.

Cette ligne aérienne directe doit permettre de booster le tourisme et le commerce entre les deux pays qui fêtent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Avec plus de 61 000 ressortissants vietnamiens vivant et travaillant en République tchèque, il s’agit de la troisième communauté étrangère la plus importante du pays.

« Des lignes régulières directes en direction de l’Asie du sud-est font partie de la stratégie à long terme de l’aéroport de Prague dans le domaine du développement des lignes aériennes. Hanoï est en outre une destination au plus gros potentiel de voyageurs issus de tous les marchés, » a fait savoir le directeur de l’aéroport de Prague, Václav Řehoř, avant d’ajouter : « Selon nos estimations et sur la base de cette fréquence hebdomadaire, cette nouvelle ligne pourrait être utilisée annuellement par plus de 50 000 voyageurs dans les deux sens. »