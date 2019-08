Energie : un bénéfice net en forte hausse pour ČEZ

« Nous confirmons ainsi nos ambitions au niveau des résultats économiques pour l’ensemble de cette année », a annoncé le vice-PDG et directeur financier de ČEZ, Martin Novák. Pour 2019, un bénéfice net d’un montant compris entre 17 et 19 milliards de couronnes est prévu.

Au cours des six premiers mois de cette année, la production d’électricité sur la base des sources traditionnelles a augmenté de 4% pour un total de 30,8 TWh. Les deux centrales nucléaires de Temelín et de Dukovany ont, quant à elles, produit 0,3 TWh de plus (cf. pour 2018 : https://www.radio.cz/fr/rubrique/infos/la-production-denergie-nucleaire-de-nouveau-en-hausse-en-2018-en-republique-tcheque), tandis que la production grâce aux éoliennes, centrales photovoltaïques et petites centrales hydroélectriques s’est élevée à 1,2 TWh, soit une croissance de 19 % en l’espace d’un an. Pour l’ensemble de cette année, une production d’un volume total de 66,9 TWh est prévue.