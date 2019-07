Développement durable : la Tchéquie classée septième mondiale pour les ODD

La République tchèque a été classée parmi les dix pays les plus développés du monde selon le Rapport sur le développement durable 2019, une initiative des Nations Unies qui en est à sa quatrième année, produite par la Bertelsmann Stiftung et le Réseau de solutions de développement durable (SDSN) pour identifier les objectifs à long terme pour le développement durable.

Les pays figurant dans le rapport sont évalués selon 17 critères clés comprenant des ODD à long terme, tels que l'élimination de la pauvreté et de la faim, la mise en place d'une éducation de qualité, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la promotion d'une consommation et d'une production responsables, etc.

Parmi les 17 objectifs de développement durable, la République tchèque a toutefois des « principaux défis à relever » dans le domaine de l'action pour le climat.

La République tchèque s'est classée au premier rang de l'indice sur la pauvreté, ayant déjà satisfait aux critères des ODD pour atteindre cet objectif. Le pays a également reçu une note élevée (« il reste des défis ») dans les domaines de l’eau salubre et de l’assainissement, du travail décent et de la croissance économique, de la réduction des inégalités, des villes et communautés durables, de la justice et des institutions fortes.

Pour ce qui est de la réalisation de ces objectifs à l’avenir, la République tchèque est jugée être « en voie de réaliser » 6 des 17 objectifs et « modérément en augmentation » dans cinq autres.

Toutefois, dans les domaines de l'égalité des sexes, de l'assainissement de l'eau, de l'action pour le climat et des partenariats, la République tchèque a été qualifiée de « stagnante ».

Au final, la République tchèque a obtenu un score de 80,7, ce qui la place au 7e rang des 162 pays évalués dans l'indice de développement durable, devant la Norvège et derrière l'Allemagne.

La Slovaquie voisine est au 27e rang; les États-Unis sont classés 35è.

https://www.sustainabledevelopment.report/