Devant Andrej Babiš, l’homme d’affaires Petr Kellner reste le citoyen tchèque le plus riche

Le classement du magazine Forbes comporte 80 personnes, lesquelles disposent d’un compte en banque fourni à hauteur d’au moins 2 milliards de couronnes (80 millions d’euros). A la quarantième position figure Jitka Cechlová Komárková, la seule et unique femme de ce recensement très masculin.

Après Petr Kellner, lequel est propriétaire d’entreprises comme HomeCredit ou O2 Czech Republic et qui truste à la première place du podium depuis plusieurs années, on retrouve Andrej Babiš, qui n’est autre que le Premier ministre tchèque, le leader du mouvement politique ANO, le fondateur du groupe agroalimentaire Agrofert et le propriétaire de plusieurs titres de presse.

La fortune de l’homme d’affaires d’origine slovaque a cependant été mise à mal par rapport à l’année dernière. Evaluée en 2017 à 88 milliards de couronnes (3,41 milliards d’euros), elle serait désormais inférieure de 13 milliards de couronnes.

Généralement cependant, les milliardaires tchèques se portent plutôt bien. Ainsi, dans les dix premières positions du classement, six individus ont vu leur patrimoine augmenter d’au moins un tiers en seulement trois ans. La valeur des actifs de Daniel Křetínský, lequel est notamment le propriétaire du club de football du Sparta Prague, a même quadruplé durant cette période, passant de 13,2 à 59 milliards de couronnes.