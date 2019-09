De nouvelles salles multifonctions vont ouvrir à Prague

Une nouvelle salle d’exposition sera construite, par la société Kongresové centrum Praha (KPC) dans le quartier de Vyšehrad. Reliée au palais des Congrès, elle devrait ouvrir ses portes aux alentours de 2023. Le nouveau centre aura une superficie de 11 000 mètres carrés et comprendra environ cinq salles. Le centre pourra accueillir des expositions, congrès et conférences. Des commerces, cafés et restaurants ouvriront également dans l’enceinte du centre.

Pour sa part, la municipalité de Prague envisage de construire une nouvelle salle de concert à proximité de la station de métro Vltavská (VIIe arrondissement). Le concours architectural international sera lancé l’année prochaine. Le début des travaux, dont le cout est estimé à 4 milliards de couronnes, est prévu pour 2026. Les premiers concerts pourraient s’y tenir en 2030.

Enfin, la mairie de Prague s’apprête à construire également une salle de sport, situé probablement dans le quartier de Vysočany. Un nouveau centre de sport sera bientôt ouvert à Prague-Řepy, tandis que le quartier périphérique de Vinoř sera doté d’un nouveau stade de hockey sur glace.