Coronavirus : report du lancement de la première ligne aérienne directe Prague-Hanoi

La nouvelle ligne aérienne reliant Prague à la capitale vietnamienne, opérée par la compagnie vietnamienne Bamboo Airways, devait assurer deux vols hebdomadaires à compter de la fin mars. Il faudra donc encore attendre un mois supplémentaire afin de pouvoir voyager directement entre les deux pays.

L’épidémie de coronavirus a conduit de nombreux Etats, dont la République tchèque, à interrompre certaines lignes aériennes avec des pays asiatiques dont la Chine, épicentre de la maladie.

L’idée de relier Prague et Hanoï par une ligne aérienne directe était discutée sans application concrète depuis plusieurs années, jusqu’à ce que la nouvelle de son lancement par la compagnie Bamboo Airways soit annoncée au début de l’année 2020.

Avec plus de 61 000 ressortissants vivant et travaillant en République tchèque, les Vietnamiens représentent la troisième communauté étrangère la plus importante du pays. De même, le nombre de touristes tchèques souhaitant découvrir le Vietnam ne cesse d’augmenter.

La compagnie vietnamienne prévoit ses deux vols hebdomadaires vers Hanoï sur un Boeing 787-9 Dreamliner pouvant accueillir 298 voyageurs.

En plus d’être la toute première ligne à relier ces deux capitales, comme l’a fait savoir l’aéroport de Prague, il s’agit de la première destination européenne pour le transporteur.

Cette ligne aérienne directe doit permettre de booster le tourisme et le commerce entre les deux pays qui fêtent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.