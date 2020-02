Coronavirus : les « achats de hamster » ont commencé en Tchéquie

La langue allemande possède une expression pour les courses faites en prévision de ce que l'avenir pourrait réserver : Hamsterkäufe - achats de hamster en français - et les Tchèques sont de plus en plus nombreux à faire ces courses de stockage à cause de la propagation du coronavirus à l'étranger. Les chaînes de distribution affirment disposer de suffisamment de denrées, mais les détaillants en ligne ont vu leur stock s’épuiser, a rapporté l'agence de presse tchèque ČTK.