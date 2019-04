Česká zbrojovka va fabriquer des armes dans une nouvelle usine de l’Arkansas

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB), fabricant de pistolets et fusils basé en Moravie, va par l’intermédiaire de sa filiale américaine CZ-USA ouvrir une nouvelle usine aux Etats-Unis. Plusieurs centaines de personnes devraient y être employées d’ici six ans.