Brexit : inquiétude des producteurs de bière tchèque

Alors que les brasseurs du pays viennent de célébrer dans la joie et l’allégresse les journées de la bière tchèque fin septembre, avec des chiffres relativement bons pour 2019, la perspective d’un Brexit sans accord avec l’UE – le Brexit dur – laisse planer quelques doutes sur l’avenir.

« Les brasseurs tchèques abattus par l’incertitude autour du Brexit ; les exportations vers les îles britanniques en forte baisse », titrait récemment le journal E15, qui cite la directrice exécutive du ČSPS, l’association des principaux acteurs de l’industrie brassicole tchèque. « Les brasseurs ne savent pas comment se préparer et doivent envisager tous les scénarios possibles », explique Martina Ferencová.

Inquiétude également pour la bière la plus célèbre de République tchèque, la Pilsner Urquell, propriété du goupe Asahi.

« S’il y a des problèmes aux frontières nous allons peut-être devoir complètement cesser nos exportations de bière en réservoir (tank) et exporter seulement en fûts. De trop longues attentes aux douanes à cause des contrôles auraient des conséquences catastrophiques pour la qualité », s’inquiète dans le quotidien économique Hospodářské Noviny Grant McKenzie, directeur marketing pour l’Europe du groupe Asahi.

Autre facteur important : le cours de la Livre sterling, en baisse constante ces derniers mois.

« Aujourd'hui, notre filiale en Grande-Bretagne convertit le prix de notre bière importée de couronnes en livres et la vend ensuite aux clients. Si la livre faiblit encore, cela signifiera bien entendu que notre bière coûtera plus cher en Grande-Bretagne », indique Grant McKenzie, qui relativise cependant en expliquant que les deux marchés les plus importants pour la Pilsner Urquell sont l’Allemagne et la Slovaquie.