Aviation : Aircraft Industries vend ses avions en Russie, au Kazakhstan et en Pologne

Plus précisément, la société prépare la vente de huit avions en Russie, de six avions au Kazakhstan et de deux appareils en Pologne. D’après Ilona Plšková, se sont les avions de patrouille, équipés de caméras, qui seront livrés à la Pologne. « Ils sront utilisés par les garde-frontières », a précisé la directrice d’Aircraft Industries.

En mars dernier, la société a également annoncé qu’elle préparait la vente de trois appareils de type L-410 en Chine. La société Yingan General Aviation les exploitera pour ses transports régionaux. Conçus pour des vols dans des conditions climatiques extrêmes, ces avions sont destinés au transport des voyageurs dans quatre provinces du sud de la Chine. Aircraft a indiqué que le contrat entre les différentes parties avait déjà été signé et que seule une procédure d’authentification de la certification nécessaire empêchait encore la vente effective. Celle-ci devrait avoir lieu l’année prochaine.

Ilona Plšková a indiqué que l’objectif de l’entreprise était de fabriquer chaque année un ou deux appareils supplémentaires. Basée près de la ville morave d’Uherské Hradiště, l’usine AI emploie actuellement 971 personnes. Cette année, elle compte embaucher 135 nouveaux salariés.