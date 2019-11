Augmentation du nombre de passagers des chemins de fer tchèques

137,5 millions de personnes : c’est le nombre record de passagers ayant voyagé avec la compagnie publique des chemins de fer tchèques, České dráhy, au cours des trois premiers trimestres de l’année 2019. Il s’agit là d’une augmentation de 4 millions de personnes de plus par rapport à la même période l’an passé. Une hausse en partie due aux réductions de 75% des billets à destination des étudiants et des seniors et à un investissement dans de nouveaux trains.