Présentée au salon auto de Francfort, la citadine de la marque tchèque est destinée à la conduite en ville et se distingue par son statut de véhicule zéro émission. Elle se caractérise par n moteur d'une puissance de 61 kW pour une vitesse maximale de 130 km/h et une batterie de 36,8 kWh pour une autonomie de 260 kilomètres.

Avec un prix de vente de près de 430 000 couronnes (167 000 euros), la Citigo-e iV de Škoda, une version zéro émission de son premier modèle tout électrique, sera la voiture électrique la plus abordable sur le marché tchèque en 2020.

Jusqu’à présent, le prix – et le manque d’infrastructures de recharge – est l’obstacle principal au développement des voitures électriques en République tchèque. A l’heure actuelle, il existe plus de 400 bornes de recharge dans tout le pays, et environ 3 000 voitures électriques immatriculées.

A noter également que Škoda a annoncé la production les premiers composants des modèles électrifiés du groupe Volkswagen dans son usine principale de Mladá Boleslav. La marque tchèque sera ainsi responsable de la fourniture de composants à Audi, Seat et Volkswagen pour leurs modèles hybrides rechargeables.

« Pour nous, cette production de systèmes de batteries, qui représente un défi technologique considérable, représente une étape importante dans notre passage à l’électromobilité, » a déclaré Christian Bleiel, responsable de la production de composants chez Škoda.