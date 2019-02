Attractivité de l’emploi : la Tchéquie et Prague en bonne place à l’échelle mondiale

Menée chaque année, cette enquête a été réalisée sur la base d’un échantillon de 125 pays et de 114 villes dont ont été analysées les capacités à attirer, développer et conserver les travailleurs de talent. Au niveau des pays, la Suisse, Singapour et les Etats-Unis occupent les trois premières places du classement. Parmi les différents critères pris en compte, la République tchèque s’en sort le mieux dans sa faculté à proposer une bonne qualité de vie et la qualité de son savoir-faire professionnel et technique. Dans les deux cas, elle apparaît en 22e position, soit dix de mieux pour le critère des connaissances générales.

Pour les villes, Prague figure en 8e position à l’échelle mondiale au niveau de la faculté à maintenir un niveau de vie suffisamment attrayant pour attirer les employés talentueux sur le marché du travail et les faire rester vivre sur le plus long terme.