Andrej Babiš n’exclut finalement plus la taxation des banques

Mi-avril, le chef du gouvernement tchèque avait pourtant signifié son refus du projet d’imposition des établissements bancaires proposé par le plus petit des deux partis de la coalition gouvernementale. Aujourd’hui, il se dit toutefois prêt à envisager l’idée de cette taxation qui devrait également concerner les compagnies d’assurances. Andrej Babiš souhaiterait également y inclure les opérateurs de téléphonie mobile.

Le Premier ministre tchèque veut désormais débattre du projet visant à renforcer fiscalité du secteur banquier via deux propositions : une plus grande taxation des profits des banques et l’imposition de leurs actifs. Le parti social-démocrate estime que ces nouveaux prélèvements permettront une augmentation annuelle des recettes de l’Etat de l’ordre de 14 milliards de couronnes (545 millions d’euros).

Le président des sociaux-démocrates Jan Hamáček s’est dit satisfait de ce changement d’avis.

Andrej Babiš souhaitait en outre se mettre d’accord avec les opérateurs téléphoniques sur une baisse des tarifs des données mobiles. « Les opérateurs ont ignoré nos appels. Il y a des pays de l’Union européenne qui taxent durement les opérateurs, » a-t-il expliqué.

Selon le directeur exécutif de l’Association des exploitants de réseaux mobiles, la mise en place d’une taxation empêcherait l’arrivée éventuelle d’un quatrième opérateur sur le marché tchèque.