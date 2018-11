321 tonnes de dons récoltées lors de la Collecte alimentaire nationale

En dépit de ce résultat inférieur à 2017, les organisateurs estiment que l'édition de cette année s'est caractérisée par des produits de meilleure qualité, notamment au niveau nutritionnel, et par une augmentation du nombre de dons de produits d'hygiène et d'entretien.

Parmi les dons alimentaires les plus fréquents, des conserves de viande et de poisson, des pâtes, du riz, des soupes instantanées, des aliments infantiles et autres produits pour enfants. Ces dons sont destinés aux seniors vivant seuls, aux familles en difficultés financières ou encore aux mères célibataires et à leurs enfants. L'édition de cette année était d'ailleurs dédiée à ces dernières.

C'est à Prague que les dons ont été traditionnellement les plus nombreux : la capitale tchèque a ainsi récolté 70 tonnes de produits alimentaires et d'entretien. La Moravie du Sud arrive en seconde position avec 45 tonnes.

Cette année, la Collecte nationale était organisée dans 693 magasins dans toute la République tchèque. De nombreuses entreprises y ont également participé, par exemple des sociétés spécialisées dans les nourritures infantiles ou dans les produits hygiéniques.

Organisée par la plateforme Byznys pro společnost (Affaires pour la société), cette action d’aide aux plus nécessiteux gagne en importance d’année en année. Les produits récoltés sont redistribués notamment par la Banque alimentaire tchèque, l’Armée du salut et d’autres associations.