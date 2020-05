2019, nouvelle année record pour les brasseries tchèques

Il s’agit d’une augmentation d' 1,6% comparé à l’année 2018, marquée déjà par un record après une année 2017 qui avait vu un recul de la production et de la consommation du breuvage préféré des Tchèques.

La production record enregistrée en 2019 est à nouveau due à la hausse des exportations : elles ont connu une croissance interannuelle de 4,5 %. Les marchés européens les plus importants pour la bière tchèque restent la Slovaquie, l'Allemagne et la Pologne, la Hongrie arrivant à la quatrième place avec une hausse de 36%. Hors Union européenne, les débouchés pour la boisson houblonnée restent la Russie, la Corée du Sud et les Etats-Unis.

La consommation de bière a augmenté l’an dernier à 142 litres par personne. La quantité de bière vendue dans les restaurants ou les bars a toutefois baissé à 35%.

Selon les estimations de l'Union des brasseries et malteries, les ventes de bière entre le mois de mars et la fin mai 2020 devraient baisser de 40% par rapport à l'année écoulée. La vente de la bière à la pression ayant été pratiquement stoppée en raison de la fermeture des bars et restaurants, la production devrait baisser d'au moins 1,5%, soit deux millions d'hectolitres.

D'après l'Union des micro-brasseries de Bohême et de Moravie, un quart des quelque 500 micro-brasseries du pays pourraient mettre la clé sous la porte en raison de la crise sanitaire. L'an dernier, le volume de bière sorti des micro-brasseries correspondait à 2,46 % de la production totale du pays. La majeure partie de la production de bière tchèque (près de 90%) est réalisée par des brasseries produisant plus de 200 000 hectolitres par an.