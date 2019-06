2018, une année record pour les brasseries tchèques

Il s’agit d’une augmentation de 4,7% comparé à l’année 2017, marquée, elle, par un recul de la production et de la consommation du breuvage en Tchéquie.

La production record enregistrée en 2018 est notamment due à la hausse des exportations : elles ont connu une croissance interannuelle de 11,8 %. Ce sont les exportations vers la Slovaquie et l’Allemagne qui ont enregistré la plus forte augmentation, respectivement de 14% et de 9%, ainsi que celles vers la Hongrie et la Russie. A tire de comparaison : alors qu’en 2015, les brasseries nationales ont exporté 19% de leur production, en 2018, le volume des exportations a atteint 25%.

Après une baisse enregistrée en 2017 (138 litres par personne), la consommation de bière a augmenté l’an dernier à 141 litres par personne. Il s’agit toutefois du deuxième pire bilan enregistré au cours des dix dernières années.

Par ailleurs, les Tchèques ont de plus en plus tendance à consommer ce breuvage ancestral en canette, délaissant du même coup la bière à la pression servie dans les brasseries locales. En 2018, les canettes ont représenté 11% des ventes. Les Tchèques ont été nettement plus nombreux à consommer la bière à domicile (64%) que dans les bars et restaurants (36%).