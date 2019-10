« Richesse par habitant » : selon l’OCDE, la Tchéquie continue de rattraper son retard sur l’Europe de l’Ouest

Le PIB par habitant de la République tchèque s’élevait à 39 741 dollars en 2018, soit un niveau toujours inférieur au PIB moyen pour l’ensemble des trente-six pays pris en compte par l’OCDE (45 760 USD) et à celui pour l’Union européenne (43 561 USD). Cet indicateur économique permet de comparer les niveaux de richesse créée par différents pays en calculant le rapport entre la valeur de la production finale d’un pays et la population de ce dernier sur une période définie.

« Depuis plusieurs années, la Tchéquie rattrape les économies des Etats européens plus développés, elle dépasse même désormais certains d’entre eux, a constaté l’analyste Lukáš Kovanda de Czech Fund, sur le site d’information Aktualne.cz. Il s’agit notamment des Etats du sud de la zone euro, y compris l’Espagne, qui ont été durement frappés par la crise de la dette dans la première moitié des années 2010. Les pays d’Europe centrale et de l’Est ont été beaucoup moins touchés, ce qui leur permet désormais de se comparer avec d’autres régions de la zone euro. »

La République tchèque, qui figure désormais à la 16e place parmi les Etats européens, juste devant donc l’Espagne et derrière l’Italie, dépasse depuis quelque temps déjà les autres pays membres du Groupe de Visegrád, à savoir ses voisins polonais et slovaque, ainsi que la Hongrie. Toutefois, elle reste encore loin de ses deux autres voisins, l’Autriche et l’Allemagne, qui affichent elles des chiffres bien supérieures à la moyenne, avec des PIB par habitant respectivement de 55 513 USD et 53 749 USD.

Selon cette fois les dernières données publiées Eurostat, l’institut statistique de l’UE, le PIB par habitant de la République tchèque s’élève à 91,2 % de l’indice moyen pour l’ensemble des Vingt-Huit, un chiffre identique à celui de l’Espagne.