Zuzana Navarová, grande dame de la chanson tchèque et découvreuse de talents

Prof d’espagnol de formation, la jeune Zuzana parvient à entamer discrètement une carrière de musicienne avant la chute du communisme, au sein du groupe Nerez. L’ouverture des frontières sera pour elle synonyme d’enrichissement de sa musique folk par beaucoup d’influences étrangères, notamment latino-américaines et cubaines. Elle séjourne longtemps à Cuba, où elle épousera Luis de Tejada.

Son ouverture sur les autres genres musicaux lui permet de multiplier les collaborations, avec le groupe KOA notamment. Mais surtout elle se révèle être une découvreuse de talents hors-pair et propulse entre autres Radůza et Věra Bílá sur le devant de la scène.

Décédée à 45 ans en 2004, Zuzana Navarová a laissé un grand vide sur cette scène mais laisse une discographie riche et variée. Elle est enterrée au cimetière de Vyšehrad, près d’autres grandes femmes et hommes de la culture et de l’histoire tchèques.