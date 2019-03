Zuzana Michnová, légende de la scène folk rock

Chanteuse, compositrice et auteure, Zuzana Michnová célèbre ce dimanche 31 mars son 70e anniversaire. Une des figures les plus marquantes de la scène folk rock, Zuzana Michnová est originaire de la ville de Jihlava. Passionnée de musique, elle adhère à une chorale à l’âge de 12 ans, pour se produire ensuite avec un orchestre de dance et le groupe de rock Hellmen.

Mais sa carrière musicale commence véritablement avec la formation du groupe Marsyas, au début des années 1970. Cette formation légendaire, qui tire son nom du fameux satyre et musicien de la mythologie grecque, a changé de composition à plusieurs reprises. Parmi ses anciens membres figurent le guitariste et compositeur Oskar Petr ou encore le pionnier du blues dans l’ancienne Tchécoslovaquie, Petr Kalandra. Seule Zuzana Michnová est restée fidèle au groupe Marsyas avec lequel elle a enregistré cinq albums. En 1986, la musicienne et chanteuse a sorti son unique album d’auteur, intitulé « Rány » (Les plaies). On vous laisse apprécier les chansons du groupe Marsyas et la voix envoûtante de Zuzana Michnová. Pour commencer, un des morceaux les plus célèbres, « Marsyas a Apollón » (Marsyas et Apollon).