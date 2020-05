Victoires de la musique en Tchéquie : l’inclassable Beata Hlavenková en lice

« Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point l’art, la musique, la littérature, le cinéma etc. leurs permettent de prendre du recul par rapport à la réalité quotidienne (…). Face à cette réalité difficile pour les musiciens indépendants, je me réjouis énormément des initiatives qui visent à les soutenir, comme celle qui appelle les radios à diffuser de la musique tchèque. Je crois que cette période de crise peut unir les gens, enfin je l’espère très fort ». Ce message d’espoir, Beata Hlavenková l’a formulé dans un entretien au quotidien Lidové noviny, paru dans une nouvelle rubrique intitulée : « Le monde de la culture va-t-il survivre à la crise du coronavirus ? ».

Beata Hlavenková fait partie de ceux qui se sont rapidement adaptés à la situation inédite : tout en faisant la classe à ses enfants, elle donne des cours de musique à distance, via Zoom, à ses étudiants américains et canadiens qui ont choisi de quitter Prague et de rentrer chez eux suite à l’épidémie du coronavirus. Habituée à improviser lors de ses concerts comme dans la vie, Beata Hlavenková a fait partie des premiers musiciens tchèques à avoir donné, au tout début du confinement, un concert en streaming et en direct, sur YouTube, depuis son appartement : une manière de présenter au public la version vinyle de son cinquième album « Sně », sorti en 2019, le premier où elle se présente en tant que chanteuse. Beata Hlavenková y interprète ses propres chansons, ainsi que ses adaptations de poèmes de Bohuslav Reynek et de Petr Borkovec. Elle s’est fait accompagner notamment par le multi-instrumentaliste slovaque Oskar Török et par son mari, le guitariste Patrik Hlavenka.

Originaire de la région de Moravie-Silésie, Beata Hlavenková joue du piano depuis l’âge de six ans. A douze ans, elle a commencé à composer ses propres chansons. Avec son mari, elle a suivi le cursus de composition musicale à l’Université de Massachusetts. Riche de cette expérience, le couple a co-fondé le programme d’interprétation de jazz à l’Académie de musique et des arts de la scène Janáček (JAMU) de Brno.

A noter enfin que Beata Hlavenková se consacre aussi à la composition musicale pour le cinéma : elle a créé la musique pour la série télévisée Dukla 61 ou encore pour le film Zátopek qui devrait sortir en salles cet été.

Dans la seconde partie de cette émission, nous vous proposons d’écouter quelques extraits de l’album « Scintilla » que Beata Hlavenková a sorti en 2015 et auquel ont collaboré plusieurs musiciens norvégiens, notamment la chanteuse Julie Dahle Aagård et le pianiste Anders Aarum.