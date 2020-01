Večerníček fête ses 55 ans, découvrez les génériques des plus beaux dessins animés et petits contes tchèques

La télévision publique tchèque commence à émettre en République socialiste tchécoslovaque le 25 février 1954. Dès 1963, une émission de contes destinés en premier lieu aux plus petits et intitulée « Miroir argenté » (Stříbrné zrcátko) fait son apparition sur les petits écrans. Diffusé d’abord une fois par semaine, ce programme prend le nom de « Večerníček » en 1965, un substantif dérivé du mot « večer » - « le soir ».

Quatre ans seulement après la première diffusion de Večerníček, le nombre de téléviseurs en Tchécoslovaquie franchit la barre du million et Večerníček, à une époque où les chaînes et les programmes pour la jeunesse étaient encore très peu nombreux, devient alors une émission culte dans tout le pays. Et depuis 1973, Večerníček berce les enfants tchèques chaque soir avant que leurs parents ne les couchent. Et si, bien sûr, bien des habitudes dans les familles ont changé depuis, suivre Večerníček n’en est pas moins resté une sorte de rite.

Le personnage de Večerníček, ce crieur de journaux sympathique et fin d’esprit, est devenu le symbole de plusieurs générations d’enfants qui ont découvert un univers animé bien différent du monde réel tout en étant pourtant pas si éloigné que cela. Tous les jours de la semaine, sur la deuxième chaîne de la Télévision publique, en début de soirée, ce personnage de Večerníček introduit aux enfants le dessin animé qui leur fera découvrir un autre monde dans les huit à dix minutes suivantes. Et depuis maintenant donc 55 ans, chaque épisode de ces dessins animés ou contes – toujours et uniquement des productions tchèques - commence avec le générique composé par Ladislav Simon, et ce générique est ainsi devenu avec le temps un des plus anciens en Europe.

Dans ce générique d’un peu moins d’une minute, Večerníček descend du ciel étoilé en tourbillon, s’incline en ôtant son chapeau en papier journal et monte les escaliers tout en distribuant des feuilles de papier, représentant très probablement les différentes histoires avec lesquelles il s’apprête à enchanter les jeunes spectateurs. Puis, il se jette dans le vide et atterrit sur un cheval à bascule, qui se transforme en voiture puis en monocycle. C’est alors qu’il s’arrête, une dernière page blanche à la main, et l’animation commence…

Nous vous invitons donc à découvrir les génériques de quelques-uns de ces plus célèbres contes animés (ou pas) comme ceux de Krtek - La petite Taupe, Bob et Bobek les deux lapins sortis du chapeau, Pat et Mat les deux bricoleurs maladroits, Maxipes Fík - Le grand chien Fík, Krkonošské pohádky – Les contes des Monts des Géants, Mach et Šebestová, les lutins Křemílek et Vochomůrka, ou encore le bon bandit Rumcajs, et on en oublie bien d’autres encore…

C’est donc une plongée pleine de poésie et de nostalgie dans le monde des enfants tchèques que nous vous proposons. Très bonne écoute !