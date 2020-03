The Tap Tap Orchestra : la musique pour dépasser le handicap

Né en 1998 à l’initiative du chef d’orchestre Šimon Ornest qui le dirige encore aujourd’hui, The Tap Tap Orchestra n’est pas un orchestre comme les autres : ses membres sont de jeunes handicapés moteurs et des diplômés de l’école spécialisée pragoise Jedličkův ústav (Institut Jedlička). Pourquoi Tap Tap ? Tout simplement parce qu’une grande partie des instruments utilisés par la formation sont justement des percussions, dont les rythmes sont au cœur de la musique de l’orchestre.

Le groupe tourne aujourd’hui dans les plus grands festivals du pays tels que le Printemps de Prague ou Rock for People, tout en faisant la promotion des droits des handicapés et des projets caritatifs auxquels il participe. Il est également de plus en plus populaire à l’étranger, notamment après ses prestations à Madrid, à Moscou ou à Londres.

Soutenu à la fois par des mécènes privés et des personnalités publiques, The Tap Tap Orchestra coopère aujourd’hui avec de nombreux artistes dont il reprend les titres les plus connus comme c'est le cas de Černej pasažér du groupe Traband. Le groupe se produit sur scène avec des musiciens renommés tels Dan Bárta, Xindl X, David Koller, Marek Eben ou Klara Vytisková.

Nous vous proposons d’écouter dans cette émission l’enregistrement du concert que The Tap Tap Orchestra a donné en décembre 2010 à l’Opéra d’Etat de Prague.

www.thetaptap.cz