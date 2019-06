The Atavists

Depuis vendredi et jusqu’à ce dimanche inclus, se déroule au cœur de Prague le festival United Islands of Prague, qui, comme son nom l’indique est un festival de musique, organisé sur les îles de la Vltava. Pendant trois jours, les Pragois peuvent profiter, comme tous les ans, de concerts gratuits et en plein air. Si cette année la musique britannique est à l’honneur, de nombreux groupes tchèques se produisent également, dont The Atavists, groupe de Hradec Kralové que Radio Prague vous propose de découvrir.