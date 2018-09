Robert Křesťan, une légende du bluegrass

Chanteur et compositeur tchèque de musique folk et country, Robert Křesťan vient de souffler ses soixante bougies. A l’âge de treize ans seulement, Robert Křesťan a fondé son premier groupe de musique bluegrass, intitulé Trapeři (Les Trappeurs). Il a ensuite rejoint le célèbre groupe Poutníci (Les Pèlerins), dont il a composé les meilleures chansons dans les années 1980. On vous laisse apprécier, dans cette émission, quelques-uns des grands tubes de ce groupe bluegrass.