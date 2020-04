Radek Baborák, le cor chevillé au corps

Quand on entend le son d’un cor d’harmonie, ce sont immédiatement des images de chasse qui viennent à l’esprit – et pour cause, l’instrument actuel est le descendant direct du cor de chasse utilisé jadis par le chasseur à cheval pour communiquer, le XIXe siècle l’ayant modernisé en y rajoutant des pistons. Introduit notamment par Mozart dans ses orchestres, il est associé à la musique symphonique ou militaire. Aujourd’hui, pourtant, certains musiciens s’efforcent de dépoussiérer cet instrument en l’associant à des musiques plus modernes. C’est le cas du plus célèbre corniste tchèque actuel Radek Baborák.